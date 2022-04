Celia MERLY

Mes connaissances en gestion de patrimoine immobilier, en droit des copropriétés et logements sociaux, en droit d'urbanisme, en comptabilité ainsi qu'en pathologie des bâtiments peuvent être un atout pour votre société.



Par ailleurs, mes 5 années d'expérience en qualité de gestionnaire de patrimoine immobilier, m'ont permises de développer des qualités telles que le travail en équipe et son management, la polyvalence et l'autonomie, la gestion du stress et l'atteinte des objectifs qui me sont fixés.

Compétences que je souhaite mettre au service de votre entreprise.



Je reste à votre disposition pour tout rendez-vous éventuel afin de voir le poste qui pourrait convenir au mieux à vos besoins et mes compétences.



Mes compétences :

Juridique (maîtrise du droit des logements sociaux

Technique (pathologie des bâtiments, réception d'i

Comptable (comptabilité locative, de copropriétés,

Relationnelle (capacité de négociation, capacité à

Commerciale (technique commerciale de vente)

Informatique (ICS, LOGIN, WORD, EXCEL, ACCESS, POW