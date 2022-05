Celia MERLY (MIFSUD)

Mon master à lICH (Institut détudes économiques et juridiques appliquées à limmobilier, la Construction et lHabitat) dans lécole dArts et Métiers de Nice, avec option Gestion Immobilier, ma permis dacquérir de solides connaissances en gestion de patrimoine immobilier, en droit des copropriétés et logements sociaux, en droit d'urbanisme, en comptabilité ainsi qu'en pathologie des bâtiments.



Par ailleurs, mes 7 années d'expérience en qualité de gestionnaire de copropriétés et mes 3 années en qualité de responsable déquipe de copropriété de 10 personnes, m'ont permises de développer à la fois des compétences techniques telles que :

- La maîtrise du droit de la copropriété, de lurbanisme, des assurances

- La maîtrise de la comptabilité (de létablissement dun budget jusquà la clôture des comptes)

- Les connaissances en pathologie des bâtiments

Ainsi que des compétences relationnelles :

- Manager une équipe (former, organiser, fédérer, animer, déléguer)

- Technique de médiation en cas de conflit

- Atteinte des objectifs qui me sont fixer et sont fixer à mon équipe

- Grandes aptitudes de négociation et de fidélisation de la clientèle

Compétences que je souhaite mettre au service du personnel qui me sera permise de manager.