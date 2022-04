Célia MONTEIRO

J'ai une grande capacité à mettre en œuvre et développer les questions liées et reliées avec contrôle de la qualité du système et du produit.

Je suis toujours disponible pour présenter de nouvelles idées de propositions d'amélioration et de trouver des façons d'accroître la connaissance.



Spécialités:

- Système et contrôle de qualité;

- Amélioration continue;

- SMED;

- Kanban;

- MUDA;

- Interne / Fournisseur auditeur;

- ISO 9001, 18001;

- Sécurité et Santé;

- Parle: Espagnol / anglais / français



Mes compétences :

Iso 14001

H&S

MUDA Model dans la production et la logistique

SMED

ISO 18001

Audit qualité

Iso 9001

TFM Model

Kaizen

Kanban

Amélioration continue

GC-FID