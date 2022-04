Celia MOREAU

Actuellement responsable boulangerie à Intermarché de colayrac st cirq depuis 4 ans, je suis rigoureuse ambitieuse et determinée a faire évoluer les rayons qui me sont confiées. J ai pour objectif d apprendre et d evoluer.



Mes compétences :

Gestion de rayon.

Cuisson transformation de pain

Management

Gestion de mon ca, marge, quota

Annimation avec fournisseur direct

Theatralisation du rayon, table de masse

Magasin pilote

Utilisation du logiciel mercalys, madisun