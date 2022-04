Célia NLEM-ZE

Bienvenue sur mon profil,



Un Master en Marketing et Business du luxe, une formation de Chef de Projet Web et 8 années dans le blogging m'ont fait atterrir dans le monde de la création de contenu. Désormais ma mission est de vous apporter un contenu créatif et innovant avec de la finesse dans la réflexion et dans la rédaction.



Passionnée par le brand content, j'aime effectuer des recherches approfondies en explorant le web mais aussi les livres telle une aventurière cherchant une nouvelle terre inconnue. Je vous invite à réfléchir ensemble à une stratégie approfondie sur votre univers et votre stratégie de contenu pour faire décoller votre notoriété comme vous le méritez. Embarquez vos lecteurs et vos clients dans de nouvelles expériences mémorables avec votre marque !



Retrouvez-moi sur mon blog de voyage Mood de Luna. Multipotentielle et créative, j'exprime à travers ce blog ma passion pour le voyage et les thématiques liées comme les cultures du monde ou la cuisine.





