Célia NOGUES

Forte de mes expériences professionnelles et personnelles, j’ai pu développer des compétences très polyvalentes tant dans la gestion humaine et matérielle que dans le relationnel et la collaboration avec un public très varié.



Dotée d’un esprit méthodique et organisé, j’aime m’investir au sein d’une équipe. Je suis prête à mettre mes capacités, mon sens de l’adaptation et des responsabilités ainsi que ma volonté à travailler au service de votre société. Je suis donc très motivée pour mettre mon énergie à votre disposition.