Possédant un bac pro vente et un cap esthétique/cosmétique/parfumerie

j'ai acquis durant mes études, stages et postes occupés, une expérience dans le milieu de la vente en BtoC comme en BtoB.

dynamique et motivée ma faculté d’adaptation et mon aisance en relation clientèle sont mes principaux atouts.



Mes compétences :

Prospection

Vente

Conseil

Communication

Négociation

Immobilier