Célia PERICO

Spécialiste des métiers de la DISTRIBUTION et du COMMERCE.



Un cabinet à taille humaine qui apporte à nos clients et à nos candidats une proximité , une étude attentive et personnalisée de toutes les informations et missions qui nous sont confiées.



Un interlocuteur privilégié garant de la pérennité de la relation en assurant un suivi personnalisé de nos candidats et de nos clients. Depuis sa création, le cabinet CARRÉDOR intervient en permanence sur tous les formats de la distribution: de l’hyper à la proximité en passant par le réseau spécialisé.



Nous traitons un large éventail de responsabilités:

- Directeur de réseau

- Directeur régional

- Directeur de magasin

- Chef de rayon

- Acheteur

- Chef de Produit



