Infographiste maquettiste depuis plus de 10 ans, j'ai travaillé pour des PME et des grandes sociétés, mais aussi des collectivités, des associations,..., et ai eu la responsabilité d'organiser plusieurs temps forts! Riche expérience que de travailler pour tout ce petit monde!!! Aujourd'hui, je travaille essentiellement sur la création et la réalisation de visuels de communication (plaquettes, flyers, affiches, retouches photographiques,...).



Si vous souhaitez en savoir plus sur mon profil, mes expériences, mes projets, n'hésitez pas à prendre contact!



A bientôt,

Célia PHILIBERT DIT JAIME



Mes compétences :

PC Hardware

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

Autocad

Apple Mac

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

3D Studio Max

Professionnelle

Fédératrice

Travail en équipe

Pédagogie

Photographie

Microsoft Office 2007