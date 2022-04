Célia POUGET

Après trois années dans l'IT, dans la vente de solutions techniques, je souhaite intégrer une entreprise dans les secteurs suivants : management de l'énergie, recyclage et valorisation, solaire.

Je réalise : prospection, montage de dossiers, négociation, veille, développement.

On me décrit au travail avec ces quelques mots : rigueur, attention, écoute, ténacité.



N'hésitez pas à me contacter pour discuter ensemble d'un éventuel projet ou tout simplement discuter autour du métier commercial et des secteurs cités.



Mes compétences :

Développement commercial

Prospection

Vente

Vente B2B

Information Technology