Célia REVOL

Diplômée d'un Master 2 en Communication E-Business, je suis actuellement web-merchandiser pour le site web du Drive Intermarché, site de courses en ligne alimentaires.



Rigoureuse, organisée et passionnée par le web, je mets mes compétences à profit afin d'assurer l'animation quotidienne du site et la mise en place des différentes campagnes marketing.



Afin de mieux faire connaissance, je vous invite à consulter mon profil via ce lien : http://www.doyoubuzz.com/celia-revol



Mes compétences :

Word

HTML

Web 2.0

Excel

CRM

Webmarketing

Internet

Emailing

Marketing

Communication

Microsoft PowerPoint