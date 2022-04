Célia SOULAT

En poste en tant qu'enquêtrice civile en août 2014 au sein du groupe REAXIS, j'occupe désormais le poste de chargée de relation client depuis avril 2017. En charge d'un portefeuille, je suis le relais actif entre les équipes commerciales, la production et nos clients. Très impliquée, je veille au quotidien à accueillir, conseiller et proposer des offres adaptées au besoin de chacun. J'effectue des devis et veille au suivi des missions confiées. La proximité et la réactivité permettent d'entretenir au quotidien une relation de confiance avec nos différents partenaires.



Mes compétences :

Bureautique

Commercial

Accueil client

Conseil client