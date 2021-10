Célia THOMAS

, ' , ' .



Je vous présente les 3 grands avantages dont vous pourrez bénéficier :



1 - Economisez vos efforts et gagnez du temps

Je vous permettrai de vous concentrer sur votre œ ou vos tâches principales au sein de votre lieu de travail. Faites-moi confiance et déléguez-moi les tâches qui vous prennent le plus de temps, qu'il s'agisse de la gestion de vos appels, de votre boîte mail ou encore de la modération de vos réseaux sociaux.



2 - Faites des économies d'argent

Avec l'essor de la technologie d'aujourd'hui, l'intégralité du travail se fera à distance par les différents moyens de communication sur internet. Vous serez exempt d'impôts et aucun coût de local ne devrait être envisagé. Faites d'énormes économies d'argent au lieu d'engager un agent en local. De plus, mes tarifs sont largement inférieurs aux tarifs moyens en France.



3 - Obtenez des résultats irréprochables

Diplômée et majorée de l'université en master, j'ai également pu acquérir les expériences fondamentales du métier. Jai de l'expérience et les compétences nécessaires pour vous fournir des résultats de qualité.



Voici mes prestations:



SECRETARIAT :

- Gestion des mails et RDV

- Relecture, correction et mise en page de document

- Recherches et documentations sur internet

- Gestion administrative



COMMUNITY MANAGEMENT :

- Création et gestion de contenus sur les réseaux sociaux

- Modération (réponses aux messages et commentaires)

- Analyse statistique



REDACTION WEB :

- Documentation et Optimisation SEO

- Qualité premium

- Formatage HTML (à la demande)



TRANSCRIPTION ET RETRANSCRIPTION DE FICHIER AUDIO / VIDEO :

- Transcription classique

- Transcription retravaillée

- Retranscription (synthèse)



