Celian LÉOCAT

Agé de 30 ans et passionné de sport (football, triathlon, course à pied) je suis actuellement Directeur Administratif et Financier Zone de Décathlon France.



Je recherche actuellement un Gestionnaire Administratif et Financier qui sera intégré(e) au sein de la Direction Administrative et Financière de Décathlon France et au service d’une zone commerciale d’environ 8 Directions Régionales et 80 magasins. Vous êtes le (la) garant(e) de la gestion de votre périmètre. Animateur (trice) des magasins et en collaboration avec les Contrôleurs Financiers Région, vous êtes partenaire privilégié(e) de l’opérationnel. C'est un métier d'entrée chez Décathlon, l'entreprise ouvrant des perspectives d'évolution importantes. Vous rejoignez une équipe de passionné(s) de sport dans une entreprise où convivialité et professionnalisme se concilient parfaitement.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Comptabilité

Conseil

Management