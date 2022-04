Célie AUGÉ

Mon expérience de vie, enrichie au fil du temps de toutes les maturités affectives, humaines, sociales, familiales et professionnelles m’a conduite à me tourner vers la relation d'aide et le développement personnel. Je me définis un peu comme un « passeur », une personne qui accompagne pour permettre à chacun de ne pas s’enfermer dans sa coquille mais de se déployer au monde.

J’ai donc décidé d’y consacrer mon temps et c’est avec cette passion et cette expérience que je vous propose cette pratique qu’est la sophrologie. C’est aussi une nécessité profonde de partager avec vous ce besoin presque vital d’être auprès des personnes, de les encourager à prendre soin d’elles, de tendre vers une connaissance plus juste et plus généreuse de soi.

Aujourd’hui, en parallèle de mon métier de sophrologue, je pratique également des soins du corps en massages thaï et ayurvédiques pour aller plus loin dans l’accompagnement et la présence aux personnes. A nouveau, un lien se met en place, même en l’absence de parole. Empathie, écoute, accompagnement, lâchage émotionnel, soutien, bienveillance.

C’est ma petite touche à moi pour amener un peu de positif et de bien être aux personnes qui font appel à moi.



Mes compétences :

Accueil

Relations Publiques

Organisation

Bienveillant

Attentif

Relations clients

Aisance relationelle

Relationnel

Communication

Adaptabilité

Gestion du stress

Dynamisme