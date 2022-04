Celie VAUTE

Le plus beau challenge est de se lancer aujourd'hui dans la distribution de la marque de cosmétique Neoderma auprès des instituts de beauté et spas sur le marché français. A l'heure actuelle, Neoderma n'est pas encore connue en France. En revange, l'année 2014 est l'année de lancement Neoderma.

Cette marque est absolument magnifique: tant au niveau de la qualité des produits que des protocoles de soins, à l'efficacité remarquable. Neoderma, marque luxueuse, offre une image absolument qualitative en terme de PLV.

Neoderma a déjà su conquérir 28 pays, notamment le Benelux (marque leader) et compte bien conquérir la France en 2014. L'avantage pour nos futures partenaires est d'apporter une véritable nouveauté et une véritable différenciation.

Que vous dire de plus que:

"L'essayer c'est l'adopter"

www.neoderma-france.fr



NEODERMA séduit de plus en plus d esthéticiennes et de consommatrices. Marque en plein développement recherche des commerciaux indépendants pour participer à cette très belle évolution et aventure .



