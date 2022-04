Célien TERRIN

Secteur : Industrie



Depuis plus de 30 ans, la société ECODIS adopte une démarche unique visant à satisfaire par des solutions « clé en main » ses différents clients, aussi bien des applicateurs/professionnels du bâtiment que des exploitants.



ECODIS conçoit, fabrique, met en oeuvre et assure la maintenance de solutions d'éclairement naturel (LUMIERE), de ventilation naturelle (AIR) et de désenfumage naturel / sécurité incendie (SECURITE).



ECODIS, par son appartenance au groupe ESSMANN leader européen dans son domaine (Plus de 160 M€ de C.A. H.T. et 850 collaborateurs), dispose de toutes les compétences et technologies pour accompagner ses clients dans toute l'Europe et en Afrique du Nord.



Désenfumage naturel - Eclairement naturel - Aération naturelle

Installation et maintenance

Localisation : Chaponnay - France



Mes compétences :

Développement commercial

Vente

Sécurité incendie

Marketing

Négociation

Management