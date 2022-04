Célimène CHALAIN

Licenciée en sciences humaines, j'ai conservé la curiosité et l’analyse du monde qui m’entoure. Professionnellement, cela m'a permis de m’adapter à des organisations diverses (associations, institutions, établissements privés) en questionnant mes méthodes et en cherchant les plus adaptées aux publics en présence.

Formatrice autant qu'animatrice, j' assume une polyvalence qui a favorisé l'intégration de nombreux aspects de l’accompagnement, de l’orientation et de la prise en charge de publics, notamment en difficultés ou en situation de handicap. Ainsi, j'ai une vision élargie et non cloisonnée des organisations et des familles. En effet, tout au long de mon parcours, j'ai pu m'engager dans des champs d’interventions différents : tout d’abord familial, puis scolaire, socioculturel, hébergement social, judiciaire, et enfin la formation. Les points communs de ces emplois sont le travail partenarial et transversal, indispensables pour offrir une réponse cohérente et coordonnée, en accord avec le respect des individus et les orientations des structures ou institutions.

Cet engagement et ces expériences envers un public, je les valorise pleinement en tant que présidente de l’association de solidarité internationale Makaya. Celle-ci œuvre depuis 2008 à accompagner des haïtiens dans l'élaboration de projets (socioculturels, artistiques, sportifs, et touristiques) stimulant ainsi la construction d’un avenir localement enraciné (http://assomakaya.wordpress.com/ ).





Mes compétences :

Polyvalence – Rigueur – Méthodes

Adaptabilité et esprit d'initiative

Empathie et sens de l'écoute

Curiosité

PédagogieS diversifiées et alternatives