Bonjour, je me présente je m’appelle Célina, je suis à la recherche d’une entreprise qui pourrais m’accueillir en Alternance pour faire mon année de Bac. Je suis une personne sérieuse, motivée et volontaire. Je fais du commerce car je pense être une bonne vendeuse, qui est à l’écoute et sociable, j’apprécie le contact avec le client.



Titulaire d’un brevet des collèges et d’un BEP MRCU



Cordialement.