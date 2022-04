Célina DEGAUGUE

Titulaire du master 2 Management Stratégique des Ressources Humaines à l'IAE de Grenoble, j'ai acquis de l'expérience dans le recrutement et l'insertion professionnelle.



Après une première expérience significative en tant que chargée de recrutement dans une Entreprise de Services du Numérique, j'ai appris à cerner les besoins des managers, maîtriser divers jobboards et réseaux sociaux et conduire des entretiens. L'environnement très concurrentiel des sociétés de services m'a permis de développer ma réactivité en remplissant des objectifs quantitatifs et qualitatifs.



Cette expérience m'a donnée l'opportunité d'intégrer la Mission Locale de Grenoble. J'accompagnais une centaine de jeunes de 18 à 25 ans dans leur parcours d'insertion et de formation et les entreprises dans leurs recrutements. J'assurais aussi le suivi des salariés embauchés en contrats aidés.



Mes compétences :

Gestion des compétences

Rédaction des comptes-rendus d'entretiens

Sourcing

Pré-qualifications téléphoniques

Conduite des entretiens

Animation d'événements de recrutement

Organisation d'événements de recrutement

Connaissance des métiers de l'industrie

E-sourcing

Aides et mesures de retour à l'emploi

Relationnel

Droit social

Formation professionnelle