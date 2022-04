Célina MILLOUX

Ayant vécu la majeure partie de ma vie dans des pays anglo-saxons, en Australie et en Angleterre , mon bilinguisme est un atout en ce qui concerne la traduction et la médiation internationale. Mes expériences professionnelles variées, dans le milieu de la presse (Grazia), de l'édition (Flammarion, Editions Norma) ainsi que de la télévision (France Télévisions) m’ont permis de découvrir les enjeux et les modes de fonctionnement des médias contemporains. Membre de plusieurs jury littéraires reconnus à l’échelle nationale, c’est notamment dans cet environnement que j’ai approfondi mes connaissances en matière de littérature contemporaine. Mes études spécialisées en littérature,'édition et journalisme, en classe préparatoire littéraire puis à La Sorbonne, m'ont permis d'acquérir des bases rédactionnelles et analytiques solides. Je suis ainsi polyvalente, apte à conduire des missions diverses : coordination éditoriale ( relectures, corrections, rédaction d'argumentaires et de 4ème de couvertures) et traduction, communication, promotion et service de presse.



Mes compétences :

Microsoft Office et Mac OSX

Réseaux sociaux: Twitter, Facebook, Instagram, Sna