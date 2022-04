Céline AIMOND

A la recherche d'un emploi dans la gestion comptable et administrative, je vous propose ma candidature pour un éventuel poste de Comptable dans le département des Bouches du Rhône.

Précédemment Analyste Comptable au Crédit Agricole de Lorraine, je me suis installée courant Septembre à Chateauneuf-Les-Martigues.

Une expérience de plusieurs années dans la gestion administrative et comptable m'a permis d'acquérir les compétences et qualités nécessaires à ce type de poste : un savoir-faire dans le domaine de la comptabilité et quelques expériences dans les Ressources Humaines, l’organisation et la rigueur dans le suivi de dossiers divers, l’analyse et la réactivité (indispensable pour l'élaboration d'un budget dont j'ai eu la gestion dans le cadre de mon travail au Crédit Agricole), une bonne capacité d'adaptation et d'intégration ainsi qu'un respect de la confidentialité.

Formée à différents logiciels de gestion comptable et administrative, je suis capable de m'adapter rapidement aux méthodes et outils de travail utilisés.

Habituée à travailler en équipe mais tout en étant très autonome dans l'exercice de mes fonctions, je pense être capable d'effectuer un travail de qualité face aux tâches confiées.

Vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à ma candidature, je reste à votre disposition si vous souhaitez de plus amples informations.

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, l'expression de mes sincères salutations.



Mes compétences :

Comptabilité

Gestion des ressources humaines

Secrétariat

Traduction anglais français

Budget