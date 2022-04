Céline AIRAUD

Je maîtrise les concepts et les méthodes en promotion de la santé, le tissu institutionnel et associatif en matière de : méthodologie et gestion de projets, santé publique et éducation pour la santé, politique de la ville, inégalités sociales de santé, jeunesse, addictologie, éducation thérapeutique du patient, compétences psychosociales, santé environnement, littératie en santé.

Mes qualités relationnelles, mon professionnalisme et mon dynamisme sont appréciés.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Suivi budgétaire

Management

Coordination de projets

Animation de formations

Partenariats