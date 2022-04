Celine ALBAREIL

Ma passion ? Ecrire. Mon moteur ? Le monde qui m'entoure à commencer par les humains. Autant j'aime parler, parfois, autant j'adore rester silencieuse et observer, entendre voire écouter ce qui s'agite autour de moi. Suis-je une penseuse ? Pour autant que cela me permette de nourrir mon imagination fertile, oui. Et la réflexion (ou les, selon les cas) qui en découle me rend plus sage aux yeux de tous quand je ne le suis pas vraiment. Long débat de la dualité qui existe pour chacun de nous entre ce que l'on montre de soi et ce que l'on vit vraiment, dans le secret de nos alcôves.

Alors je me nourris tous les jours par les métiers que je fais, au cours du temps qui coule et s'enfuit. Obligée d'être pragmatique - parce que manger est nécessaire et payer ses factures incontournable - , j'ai pratiqué autant de métiers différents que ce que mon cursus en perpétuelle évolution me permettait. J'en ai appris des choses ! Beaucoup plus qu'en toutes mes années d'études. Là, je vis. Simplement et magnifiquement. Je fournis à mon estomac de quoi alimenter mon cerveau pour qu'il soit capable de faire des liens cohérents entre ce que j'écoute et ce que j'en déduis. Un estomac vide ne peut faire ce travail....





Mes compétences :

Suivi clientèle