Céline ALBERT

Mes compétences :



- Recherche, traitement, mise en forme et diffusion de l'information print et digitale,



- Rédaction, production et diffusion de campagnes d'emailing et d'enewsletters,



- Responsabilité de site web : rédaction de cahier des charges, suivi du projet et coordination avec les différents prestataires, structuration de l'arborescence, optimisation de l'ergonomie, rédaction de contenus, mises à jour.



- Assistanat : secrétariat (saisie et gestion du courrier), accueil téléphonique, rédaction de compte-rendus et de tableaux de bord, ...



- Participation à l'organisation d'événements.



- Membre de la cellule d'animation du Réseau Régional de l'Innovation Alsace : animation et communication auprès de 80 membres (Alsace Tech, Conectus, l'Université de Strasbourg, centres techniques,...),



- Création du groupe de discussions sur Linkedin "Alsace Terre d'Innovations"​ (1800 membres).



- Implantation et utilisation d'outils informatiques de publication web et documentaires et de bases de données.



- Maîtrise des recherches avancées sur le web et sur des bases de données.



- Conception et animation de formations et travaux pratiques pour l'utilisation d'outils informatiques et documentaires.



- Gestion quotidienne d'un centre de documentation dans une école d'ingénieurs.



Webmaster

Documentaliste

Communication

Veille

Secrétariat