Céline ALINS

Agée de 24 ans titulaire d'un CAP employée de commerce multi-spécialités ainsi que d'un Baccalauréat professionnel Vente.

Dynamique, Souriante, Polyvalente, Réactive, et Motivé.

L'accueil, L'orientation, ainsi que la Fidélisation du client n'ont pas de secret pour moi, tout comme l'étiquetage, la mise en rayon, l'encaissement, et l'enregistrement des marchandises.



Mes compétences :

Polyvalente

Autonomie

Créativité

Souriante

Réactivité

Accueil physique et téléphonique

Ambition

Relations clients

Sens de l'initiative

Détermination

Dynamisme

Communication

Rigueur

Charisme

Soignée

Sociable

Microsoft Publisher

Microsoft Excel

Microsoft Word

OpenOffice

Microsoft PowerPoint