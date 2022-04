Céline ALIOT

Après une mission d'intérim de quelques mois, j'ai intégré l'usine d'incinération de Mulhouse en 2000 en tant que technicienne de laboratoire. J'ai eu la possibilité d'évoluer au poste de coordinateur Environnement Qualité Sécurité en 2005, mon objectif était alors de certifier le site en iso 14001. En 2011, j'ai étendu mon périmètre de travail aux 4 incinérateurs de la région Est. Mais après 7 années dans les systèmes de management et les procédures , mon souhait de passer du côté fonctionnement de l'usine et exploitation a pu se concrétiser en 2013. Voilà 1 an que je gère le personnel d'exploitation et que nous planifions au mieux les travaux pour que l'usine soit à son rendement maximum.