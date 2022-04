Céline ALLAIS

Motivée et rigoureuse qui vient d'obtenir son titre de technicienne supérieur en automatisme et informatique industrielle.

Je porte un réel intérêt à la réalisation de projet dans le monde industriel, j'aime travailler en équipe et être force de propositions.

D'une nature indépendante et adaptable réaliser des missions au sein d'un bureau d'étude en vu d'un déploiement local ou à l'étranger représente pour moi une véritable opportunité.



Mes compétences :

Intouch

Unity

C

Informatique

C++

Automatisme

RAD

WinCC

API

JAVA