Céline AMZALLAG

12 ans d'expérience en agence de publicité

Responsable de projets dans le Conseil Marketing / Communication / design



Une sensibilité forte aux domaines de la création

Une aisance relationnelle et un goût de la persuasion



Mes domaines de compétences :



Conseil Marketing / Communication :

- Prise de brief. Analyse de la problématique, du contexte concurrentiel. Recommandation stratégique et créative

- Applications : Campagnes de communication médias. Campagnes hors médias : plan promotionnel, marketing direct, éditions,…



Conseil packagings / design / volumes / identités visuelles :

- Prise de brief. Analyse de la problématique. Benchmark concurrence. Analyse des tendances, des codes du marché. Analyse sémiologique. Recommandation stratégique et créative.

- Réalisation / fabrication : maîtrise de la chaîne graphique imprimerie et volume.

- Applications : Recherche de concepts produit, architecture de gammes. Identité de marque, charte graphique. Packaging, PLV, merchandising



Mes centres d'intérêts et activités extra professionnelles :



- Sculpture, peinture, décoration, architecture, restauration d’objets anciens.

- Voyages

- Vice Présidente de l’association pour la rénovation de la Chapelle Saint Martin de Mours (81)



Mes compétences :

Antiquités

Architecte

Architecture

Architecture d'intérieur

Communication

Communication - Marketing

Création

Culture

Décorateur

Décoration

Design

Design packaging

Evénementiel

Immobilier

Marketing

Packaging

Rénovation

restauration