Céline ANDRIEU

Je suis experte en gestion de projets multiples et complexes & facilitatrice dans la communication transverse des services de l'entreprise.

Mon expérience de 15 années dans le secteur de la grande distribution me permet aujourd'hui d'apporter une plus-value certaine sur le pilotage de projets de changement d'organisation, d'amélioration de processus, dans le but d'optimiser la performance de votre entreprise.





Domaines de compétences :



Piloter des projets transversaux, dans le respect des engagements de coûts, de qualité dans les délais attendus. Définition et gestion des rétroplannings avec l'ensemble des services de l'entreprise.



Mise en oeuvre et suivi de projets :



- Véritable assistante Maître d'Ouvrage sur des projets d'ouvertures et de remodelings magasin en liaison avec l'ensemble des services de l'entreprise : service travaux, module, logistique, centrale d'achat, système d'informations...

- Optimisation des systèmes d'approvisionnements magasins & "Lean réserve"

- Bascule des systèmes d'informations magasins suite au rachat d'une entreprise.

- Optimisation des processus métiers magasins.



Management opérationnel et transverse







Mes compétences :

Gestion de projet

Direction de centre de profits

Conduite du changement

Management opérationnel

Management transversal