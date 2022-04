Céline ANGELINI

Après plus de 10 ans passées dans le milieu des relations presse, j'ai souhaité créer ma propre agence.



Aujourd'hui, je travaille avec une équipe sur des problématiques diverses dans le domaine de la communication grand public et de la communication corporate/institutionnelle.

Nous proposons à nos clients des programmes complets de "Relations Presse/Relations Publiques" et de "RP Influence", complétés par d'autres disciplines de la communication : l'événement et le web.



Nous gérons un portefeuille de clients issus de la grande distribution, du bien-être, du loisir, de la decoration, de la santé-beauté.



Mes compétences :

Beauté

Communication

Développement durable

Evénementiel

Food

Gastronomie

Marketing

Presse

Relations Presse

Relations publiques