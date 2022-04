Céline ARDUIN

Diplômée de Sup de Co Reims (NEOMA BUSINESS SCHOOL), je suis actuellement en poste de Marketing export pour l'international. Forte d'expériences commerciales et marketing, et de nouvelles compétences en web-marketing, je suis à la recherche d'un nouveau challenge dans la région niçoise.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Nielsen

Microsoft PowerPoint

Merchandising

Développement commercial

Analyse de données

Analyse de marché

Stratégie digitale

Marketing produit

Négociation commerciale

Marketing opérationnel

Trade marketing