Celine ARMEDE

Mes expériences professionnelles passées m’on permit d’acquérir les compétences nécessaires pour m’occuper d’un point de vente.

L'organisation, le sérieux, l'autonomie et mes excellentes relations humaines sont des qualités que je possède et qui ferai de moi une bonne collaboratrice dans votre équipe. Souriante, motivée et travailleuse je suis prête à me donner à 200 % pour la réussite de ce projet.



Mes compétences :

Inventaire

Traitement de texte

Merchandising

Gestion des réclamations

Conseil

Dynamisme

Attentif

Esprit d'équipe

Vente

Encaissement