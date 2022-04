Céline AURIOU

Riche d'une expérience de 10 ans en tant que directrice d'EHPAD, j'ai développé une expertise concernant la gestion d'établissements médico-sociaux. Fédératrice même dans des situations complexes, je suis toujours force de proposition tout en étant à l'écoute. Habituée au management de profils différents, je m'inscris dans la durée afin de proposer un projet économique et solidaire. Je sais défendre et faire respecter un projet où l'éthique et la personne sont au cœur de celui-ci.



Mes compétences :

Conduite stratégique

Management et gestion RH

Gestion opérationnelle

Organisation et coordination d'un établissement

Gestion budgétaire, comptable et financière