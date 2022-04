Celine AVRIL

Psychologue clinicienne, j'interviens au sein de 2 EHPAD .

Ma pratique me permet d’aborder différents domaines de prises en charge : soutien thérapeutique aux résidents , lien avec les familles et travail en collaboration avec les équipes .

L’élaboration de projets individualisés, le suivi individuel, les ateliers thérapeutiques, bilans cognitifs et psychologiques sont autant de compétences que j’ai pu perfectionner.

Parallèlement à cette activité, je suis formatrice psychologue au CFPS.