Celine BAAS

Mon dada, apprivoiser l'espace jusqu'au simple objet qui l'anime. Allant de l'aménagement d'espaces, l'évènementiel, la scénographie, la signaletique... les significations, leurs communications peuvent apporter un réel sens, un message visuel lorsque qu'une mise en scène graphique est maitrisée.

A travers mes expériences, j'ai creusé des univers ornés de couleurs et d'humeurs afin de mieux les cerner.

"L'art est une chose beaucoup plus profonde que le goût d'une époque." M.Duchamp.

"Cuisiner l'objet du partage et aboutir à l'objet de nos échanges" C.B



Mes compétences :

Enseigne et signaletique

DAO CAO Vectorisation

PowerPoint animés

Webdesigner

Refonte de charte graphique

Développement, maquette, plans exe

Étiquettes, packagings, affiches, displays, box

Croquis, dessins

Scénographie création montage installations

Retouche Photos

Aménagement d’espaces évènementiels

Design / lancement/ suivi gammes pdts