Celine BACH

Resonet Services fait partie du groupe ORIZON afin de vous proposer son expertise dans le traitement des eaux et sa proximité au niveau national ( 7 agences)





L’organisation de ORIZON repose sur 3 piliers : écoute du client, compétence technique et réactivité.



Expert du traitement des eaux, l’entreprise ne recourt pas à la sous-traitance. Nos collaborateurs, Techniciens et Ingénieurs Commerciaux, sont formés pour apporter la réponse adaptée à toute situation.



Conscient que l’avenir de la planète se prépare dès aujourd’hui, ORIZON s’engage à limiter l’impact de ses interventions en :

• Exerçant une veille continue sur les produits innovants ;

• S’impliquant dans la recherche scientifique, les clusters, etc.



ORIZON est connecté en 2019 avec son extranet au service de ses clients!



+ informations sur http://www.groupe-orizon.fr



Mes compétences :

Gestion de portefeuille client

Connaissance des process industriels

Mise en place de traitement des eaux avec suivi

planification et coordination des tâches

Réalisation de devis techniques et financiers

Prospection ciblée

Traitement des eaux

Autonomie