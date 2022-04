Celine BACON

Maman au foyer pour m'occuper de ma fille déscolarisée, je recherche un emploi que je peux exercer de mon domicile.

Ayant été assistante depuis plus de 10 ans je sais que je peux vous proposer me services dans ce domaine que je maîtrise.

Je suis dynamique et autonome, donc aucun souci pour répondre dans les meilleurs délais à vos besoins, mon temps est facile à organiser;

Un besoin Une solution contactez moi !



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Adaptabilité

Organisation du travail

Esprit d'initiative

Rigueur