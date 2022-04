Celine BADINA

Bonjour,



Je m'appelle Céline Badina.

Je ferai tout pour atteindre mes objectifs en m'investissant toujours plus.



Ma formation est complète car elle regroupe études et expériences professionnelles.



Je mettrais a disposition toutes mes connaissances, expériences et mon organisation pour l'entreprise.

Compétente pour aider à la direction d’une PME dans l’orientation et le suivi

de la stratégie qu’elle s’est fixée.

Je peu intervenir sur tout problème d’organisation générale.



J'ai été élever avec des valeurs tel le respect et la politesse qui sont importante pour moi.



Mon but serait de diriger le côté administratif d'une petite entreprise.



Mes compétences :

Environnement externe de la PME

Gestion des ressources humaines

Gestion de la paie

Gestion financière

Communication

Gestion de la qualité