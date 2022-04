Céline BAILLERES

Mon travail m'offre deux dimensions, une "classique" de gestion de dossier sinistre et l'autre plus "humaine" par le partage des compétences en tant que référente technique et formatrice. Cette mission me permet de partager mon savoir-faire et de participant à la montée en compétence de mes collègues, ce qui me permet de m'épanouir après 15 ans d'expérience.



Mes compétences :

Gestion de sinistres

Gestion de la relation client

Contentieux

Animation de réunions

Animation de formations