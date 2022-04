► Analyse et évaluation des besoins psychologiques

► Accueil, suivi et soutien psychologique des résidents et de la famille

► Techniques d’évaluation(troubles dépressifs,troubles mnésiques, bilan cognitif, NPI...)

► Participer au projet de vie du résident et institutionnel

► Animation d’ateliers et de groupes

► Informer sur les pathologies du grand âge

► Accompagnement du personnel