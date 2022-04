Céline BAREZ

Fashion designer

Indépendant

février 2006 – Aujourd'hui (8 ans 3 mois)

Dessinateur textile

Styliste conceptrice

Styliste coordinatrice

Styliste infographiste

Contrôleur qualité

Sourceur tissus, accessoires...

Substyl

★★★ STYLISTE - ILLUSTRATRICE - INFOGRAPHISTE - CROQUISTE - MODELISME ★★★



★ Analyse de concurrence, shopping.

★ Recherches de matières et accessoires sur les salons professionnels (Première Vision, Texworld,Tissu 1er, Fast fashion, Amat...)

★ Réalisation des panneaux de tendances.

★ Conception de plan de collection.

★ Création des gammes, lignes et modèles correspondant à la cible du client.

★ Propositions de gammes de couleurs.

★ Réalisation de fiches techniques en français ou anglais.

★ Créations de motifs sérigraphiés, broderies, imprimés, graphisme textile...

★ Bien-aller et mise au point des prototypes.

★ Plans de merchandising, choix des silhouettes de vitrines.

★ Recoloration de modèles et leurs motifs, etc...

★ Conception, réalisation de look-books, stylisme photo pour les catalogues.





★★★ GRANDE ADAPTABILITE me permettant de travailler pour différents marchés... femme, enfant, homme / casualwear, sportwear, streetwear, fantaisie, classique chic / Chaine et trame, maille.



Références :

2001: Diplôme sup. d'Arts plastiques en stylisme, modélisme, infographie à l'institut d'AP de St Luc (Belgique)

PECLERS-LA REDOUTE-JMS

10 ans d'exp. styliste - responsable de collection

Travaille depuis 5 ans avec des usines chinoises