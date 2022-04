Céline BARRAL

Depuis 11 ans au sein du Groupe Danone :

- Début de carrière à l'international ; Marketing des Eaux à BUENOS AIRES / ARGENTINE pendant 2.5 ans.

- Passage d'un an au siège du Groupe en tant que chargé de Mission du directeur de la Division Eaux Monde

- Retour au marketing des Eaux depuis fin 2002, sur Badoit puis portefeuille gazeux Arvie et enfin sur la marque Evian.

- Entre mai 2006 et octobre 2010 double fonction : marketing evian France et responsable marketing de l'Evian Royal Resort, resort de luxe du groupe Danone situé a Evian les Bains

- Depuis septembre 2009, en charge du développement et des innovations pour evian a l'international au sein de l'equipe mkg evian acceleration unit.





Souhaite renouveler une experience a l'internationale a moyen terme



Mes compétences :

Chef de projet

International

International Marketing

Manager

Marketing