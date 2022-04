Céline BARRAT

Educatrice de jeunes enfants de formation, j'ai amené une équipe à élaborer, conduire, évaluer et modifier un projet d'accueil et d'accompagnement des familles.

Croyant aux valeurs portées par la démarche de co-éducation j'ancre ma pratique dans une dimension territoriale et me situe dans une démarche d'amélioration continue.



Mes compétences :

Amélioration continue

Diagnostic de territoire

Conception-rédaction

Accueil du public

Travail en équipe

Accompagnement social