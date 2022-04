Céline BARRY

Passionnée par le design, l’architecture et l’art contemporain depuis toujours, je suis curieuse des nouvelles tendances, matières, savoir-faire et innovation.



Mon cursus s’est construit dans cette optique en explorant divers horizons, ce qui m’a permis d’acquérir une polyvalence et une connaissance de multiples domaines complémentaires.

Ainsi, je suis opérationnelle pour l’élaboration d’un projet de sa conception jusqu’à son suivi en intervenant sur l’ensemble des étapes intermédiaires.

Grâce à mon Brevet de Technicien d’Agencement (dessin industriel, atelier menuiserie, culture architectural), et la mise à niveau d’art appliqué, j’ai pu évoluer dans le design d’espace, de produit, de mode et de la communication visuelle.

Le BTS Design Produit à Saint Etienne m’a spécialisé dans le design qui, au-delà d’une formation généraliste m’a permis d’aborder la création d’objets en prenant en compte la globalité des enjeux d’un projet d’usage préexistants ou à venir.

En parallèle avec mes Licences professionnelles, mes expériences dans les Entreprises APPA à Saint Chamond et Grizard Agencement à Roanne, m’ont confirmé en tant que Designer et d’Agenceur.

La construction de mon parcours scolaire s’est confirmée au sein de l’Ecole BOULLE à Paris où, j’ai suivi une formation en tant que « Chargé d’affaires en agencement».



J’ai acquis des connaissances permettant de répondre aux problématiques de toutes entreprises à savoir : rendre un produit, un espace ou un environnement agréable, ergonomique et fonctionnel.

Ceci se faisant par la gestion des espaces, de l’agencement, des suivis de chantiers, la coordination des différents corps d’état, l’élaboration des plannings, et les choix de techniques appropriées et innovantes.

J’ai également évolué au niveau du design produit, du packaging, marketing, et du marchandising par la réflexion au niveau de la démarche, de l’analyse, des recherches et d’un cahier des charges scrupuleux.

Je mets un point d’honneur sur la création de valeur ajoutée pour les entreprises dans mes travaux réalisés de part, l’utilisation de matériaux cohérent avec l’enceinte, le produit, l’image à véhiculer...



Je suis donc à l’écoute de vos besoins en étant source de propositions créatives et réalisables pour atteindre les objectifs fixés par un travail en équipe.



