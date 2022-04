Bonjour !



Je m'appelle Céline BARTH, je suis ostéopathe D.O. diplômée du Collège Ostéopathique Sutherland IDF, et vous souhaite la bienvenue sur mon site Internet.



Au cours de mes 5 années de formation initiale d'ostéopathe, j'ai acquis les connaissances nécessaires à la prise en charge de vos troubles fonctionnels et j'ai assimilé les bases indispensables à la compréhension du corps humain.



J'ai été formée aux techniques manuelles de diagnostic et de traitement spécifiques à l'ostéopathie nécessaires pour une prise en charge complète du patient. Pour cela j'ai effectué de nombreux stages en milieu médical, mais aussi consulté à la clinique du COS IDF.



Je propose une thérapie manuelle non médicamenteuse, préventive et curative, destinée à soulager la douleur et traiter un grand nombre de symptômes.



