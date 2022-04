Chargée d’affaire expérimentée en événementiel, j’ai développé un réseau solide depuis 10 ans à Rennes. Avec un bon relationnel et un sens commercial confirmé, j’aime développer de nouveaux secteurs d'activités et organiser des conférences en amenant mon équipe à relever ces nouveaux défis. Ma réactivité à toutes épreuves et ma nature positive sont mes atouts majeurs.