Celine BAUDOIN

Après avoir travailler dans l'administration, je voudrais me diriger vers un emploi tourné vers les autres, comme conseiller à l'emploi ou travailler au sein d'une agence d'intérim.

Je voudrais exercer mon action auprès des autres.

Pour moi, le contact humain est essentiel et primordial, je suis attentive aux autres, patiente et compréhensive. Ayant le sens du contact, j’aime aller vers les autres. Je n’hésite pas à donner de mon temps pour venir en aide à mon entourage.

Ce que je peux apporter à votre établissement est la motivation que je mets dans chaque action que j’effectue