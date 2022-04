Céline BEAUNE

Et oui, quel métier riche... Pas un porteur de projet ne se ressemble ! On passe d'une idée à l'autre, on s'arrêt sur des aspects réglementaires, on fonce pour valider le marché, on chiffre pour estimer la viabilité du projet. Et au fait, quel statut juridique choisir ? Comment faut-il communiquer tout cela ?

Des rencontres, du technique, ce subtile mélange apporte une réelle envie de vous #accompagner dans vos #projets, car ils méritent tous d'être soutenus et de prendre leur envol. Alors, c'est quoi votre #idée ?



POINT C comme CREATION - In Extenso

3 RUE CARL LINNE 49 ANGERS

02 41 80 18 18

celine.beaune@inextenso.fr



Mes compétences :

Conseil en création de société

Accompagnement de projet

Formatrice

Conseil en marketing

Business plan

Entrepreneuriat féminin

Reprise d'entreprise

Création d'entreprise

Formation

Business

Coaching

Gestion financière

Team building

Littérature

Marketing

franchise

Conseil