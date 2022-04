Céline BEDAT

Je réalise des œuvres abstraites colorées, sur des supports en carton ou sur des toiles, dans des formats qui vont de 10 cm à 1,50 mètre de côté.



Mon initiation artistique commence au début des années 80 par un baccalauréat spécialisé en arts plastiques et en histoire de l'art, qu’elle complète par des cours du soir à l'école Duperré (école supérieure des Arts Appliqués, Paris 3ème) où je pratique le dessin académique.



J'obtiens un B.T.S. de Plasticien de l’Environnement Architectural à Olivier de Serres.



En 1995, j'ai suivi une formation de "Designer Textile, Mode et Habitat" à l’école Espace et Matière (Paris 3ème) durant 9 mois. Les matières enseignées étaient le Dessin d'Art, le Dessin Textile, la Matière, la Paraffine, la Sérigraphie, la Composition et l’Informatique (D.A.O.).

Mes créations actuelles empruntent de nombreuses techniques enseignées durant cette formation, issues de l'univers du textile.



En 1996, le grand magasin du boulevard Haussmann célébre son 100ème anniversaire et me décerne le 1er prix de peinture dans le cadre de cet événement.



1998 est l’année de ma première exposition à Paris, placée sous le signe du papier, une matière que j'affectionne tout particulièrement : techniques de collages, papier marouflé, et un important travail sur la matière qui a donné le jour aux premiers essais de "Carrés de Lumière".



Après avoir travaillé le carton, le papier et la matière sur ce thème durant deux ans, encouragée par une galerie parisienne de renom, j'« ose » la toile et j'expose en 2000 dans un lieu hautement symbolique : la galerie située dans le Toit de la Grande Arche de La Défense, qui illustre à merveille le thème qui a inspiré son travail.



Souvent carrées, toujours colorées, lumineuses, et quelque fois rehaussées par la présence de feuilles de cuivre ou d’argent, mes créations sont le fruit d’un constant travail de recherche sur la matière. Tandis que le papier côtoie l’argile et la peinture, la calligraphie et les papiers décolorés et déchirés donnent le rythme à des compositions abstraites et originales.



En 2003, j'ai participé à 6 expositions, deux ventes aux enchères à Drouot Richelieu, et obtenu une récompense en tant que lauréate du VIIIème Concours d'Art Contemporain organisé par la Fondation Peugeot (Atelier Z, avenue de la Grande Armée, Paris 17ème).



L’année 2003 s’est terminée par une exposition personnelle au Maoh Noodle Bar, situé dans l’ancienne salle des ventes de Neuilly-sur Seine. Plus d’une trentaine de toiles ont été vendues durant cette exposition.



En 2004, j'ai participé au Salon des Artistes de Neuilly, présenté deux toiles aux enchères publiques à Drouot au mois d’avril, et réalisé une exposition personnelle au salon Art Sud à Beyrouth (Liban) au mois de mai, puis aux Cimaises d’Orly en juin (grands formats). La galerie Modus (place des Vosges à Paris) s’intéresse à mon travail et présente quelques unes de mes toiles. La Galerie Carré d’Artistes présente également mes travaux à Paris, Lyon et Aix-en-Provence.



2005 commence par quelques expositions personnelles au Café Pierre à Paris (17ème), puis au « Salon des Artistes » de la ville de Neuilly-sur-Seine (Hauts de Seine), à Quimper, à la Maison des Arts de Créteil et à Libourne (33).

De nouvelles galeries présentent mes toiles : la galerie Simonoff, la galerie Art Déco Services à Paris (5ème), la galerie Arte Conte à Paris (6ème), la galerie Charlevoix à Hossegor (Landes), et la galerie Nathan (Montpellier).



De novembre 2005 à janvier 2006 : exposition personnelle au siège d’Airbus à Toulouse.



Mes compétences :

Peinture

Artiste peintre